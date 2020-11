Ultime Notizie Roma del 28-11-2020 ore 16:10 (Di sabato 28 novembre 2020) Romadailynews radiogiornale pomeriggio dalla redazione in studio a Giuliano Ferrigno emergenza coronavirus in primo piano L’età media dei contagi in Italia è 48 anni dice il presidente dell’istituto superiore di sanità brusaferro mentre quella delle vittime e supera gli 80 ma tu vai in decrescita la situazione in Italia a metà si appiattisce la curva delle terapie Intensive ma non ci si può rilassare un RT ancora poco sopra uno porta un aumento di casi vanno evitati i momenti di aggregazione assembramenti soprattutto la curva appiattite ulteriormente non si potrà festeggiare il Capodanno come sempre dovrà essere diverso dice il Presidente del Consiglio Superiore di Sanità Locatelli e anche la messa di Natale dovrà essere compatibile con le misure concordate con la CEI non si potranno aprire le piste da sci l’economia è il premier Conte ha convocato per oggi un nuovo ... Leggi su romadailynews (Di sabato 28 novembre 2020)dailynews radiogiornale pomeriggio dalla redazione in studio a Giuliano Ferrigno emergenza coronavirus in primo piano L’età media dei contagi in Italia è 48 anni dice il presidente dell’istituto superiore di sanità brusaferro mentre quella delle vittime e supera gli 80 ma tu vai in decrescita la situazione in Italia a metà si appiattisce la curva delle terapie Intensive ma non ci si può rilassare un RT ancora poco sopra uno porta un aumento di casi vanno evitati i momenti di aggregazione assembramenti soprattutto la curva appiattite ulteriormente non si potrà festeggiare il Capodanno come sempre dovrà essere diverso dice il Presidente del Consiglio Superiore di Sanità Locatelli e anche la messa di Natale dovrà essere compatibile con le misure concordate con la CEI non si potranno aprire le piste da sci l’economia è il premier Conte ha convocato per oggi un nuovo ...

