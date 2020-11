Scuole in Campania: ancora DaD fino al 7 dicembre dalla seconda classe della primaria (Di sabato 28 novembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoA conclusione della riunione dell’Unità di Crisi, si anticipano le decisioni che saranno contenute nell’Ordinanza che sarà pubblicata oggi. Sulla base della situazione epidemiologica rilevata e dello stato degli screening ad oggi effettuati, su base volontaria, sulla platea scolastica relativa alle classi seconda-quinta della scuola primaria e prima della scuola secondaria di primo grado, nonché sui familiari e sul personale scolastico, l’Unità di Crisi regionale, ha ritenuto necessaria una proroga dell’attuale regime di didattica a distanza, per le classi indicate, fino al 7 dicembre 2020. È stata quindi confermata la possibilità di didattica in presenza per gli alunni dei servizi e ... Leggi su anteprima24 (Di sabato 28 novembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoA conclusioneriunione dell’Unità di Crisi, si anticipano le decisioni che saranno contenute nell’Ordinanza che sarà pubblicata oggi. Sulla basesituazione epidemiologica rilevata e dello stato degli screening ad oggi effettuati, su base volontaria, sulla platea scolastica relativa alle classi-quintascuolae primascuolaria di primo grado, nonché sui familiari e sul personale scolastico, l’Unità di Crisi regionale, ha ritenuto necessaria una proroga dell’attuale regime di didattica a distanza, per le classi indicate,al 72020. È stata quindi confermata la possibilità di didattica in presenza per gli alunni dei servizi e ...

A conclusione della riunione dell'Unità di Crisi, si anticipano le decisioni che saranno contenute nell'Ordinanza che sarà pubblicata oggi. Sulla base della situazione epidemiologica rilevata e dello ...

Sulla base della situazione epidemiologica rilevata e dello stato degli screening ad oggi effettuati, su base volontaria, sulla platea scolastica relativa alle classi seconda-quinta della scuola ...

