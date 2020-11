Quando è che “tu” diventa “te”? Risponde la Crusca (Di sabato 28 novembre 2020) Tratto dall’Accademia della Crusca Sono molti i lettori che pongono domande intorno all’uso del pronome personale te: si può usare anche come soggetto? Se sì, lo si può fare in qualsiasi contesto o solo in particolari condizioni? Si tratta di un fenomeno regionale o dell’italiano comune? Risposta Gli stessi utenti, con la formulazione delle loro domande, ci guidano nell’analisi di questo fenomeno in atto nell’italiano. Con la loro competenza di parlanti nativi sono riusciti infatti a intravedere le diverse ragioni che hanno portato allo spostamento del pronome personale te dalla pressoché esclusiva funzione di oggetto (e complemento indiretto preceduto da preposizione) a quella di soggetto in particolari contesti e in determinate aree italiane (ormai decisamente estese). Un’espansione che già molti anni aveva indotto Edoardo Blasco Ferrer a questa previsione: “non è ... Leggi su linkiesta (Di sabato 28 novembre 2020) Tratto dall’Accademia dellaSono molti i lettori che pongono domande intorno all’uso del pronome personale te: si può usare anche come soggetto? Se sì, lo si può fare in qualsiasi contesto o solo in particolari condizioni? Si tratta di un fenomeno regionale o dell’italiano comune? Risposta Gli stessi utenti, con la formulazione delle loro domande, ci guidano nell’analisi di questo fenomeno in atto nell’italiano. Con la loro competenza di parlanti nativi sono riusciti infatti a intravedere le diverse ragioni che hanno portato allo spostamento del pronome personale te dalla pressoché esclusiva funzione di oggetto (e complemento indiretto preceduto da preposizione) a quella di soggetto in particolari contesti e in determinate aree italiane (ormai decisamente estese). Un’espansione che già molti anni aveva indotto Edoardo Blasco Ferrer a questa previsione: “non è ...

OfficialCiro : ‘Avevi ragione tu Diego,quando mi prendevi in giro dicendomi che non ero il difensore più forte del mondo. Avevi ra… - FiorellaMannoia : Se Michael Jackson fosse morto ieri sarebbe successa la stessa cosa. Quando se ne vanno uomini così amati nel mondo… - RobertoBurioni : Quando due 'esperti' fanno affermazioni scientifiche in netto contrasto immediatamente compare l'articolo 'scontr… - robycarone : @borghi_claudio @bonnie379 Assolutamente d’accordo con @borghi_claudio ma il deep state vuole che l’Italia regredis… - Lasmilla04 : @matteosalvinimi Quando credo che non riuscirai più a meravigliarmi, posti una chicca: una foto fake, in cui usi un… -

Ultime Notizie dalla rete : Quando che Quando e come avremo un vaccino? Ecco quello che sappiamo finora Avvenire Lombardia zona arancione: ecco quando. Cambiano Piemonte e Sicilia

Anche la Calabria lascia la zona rossa. Liguria e Sicilia diventano gialle. Salvo il Friuli, da lunedì negozi e scuole aperte in Alto Adige ...

“Gli spaesati” terroni di Enzo D’Antona emigrano dalla Sicilia in cerca di riscatto

Il giornalista, già direttore de “Il Piccolo”, racconta i viaggi della speranza dal Sud al Nord Italia con una variegata galleria di personaggi ...

Anche la Calabria lascia la zona rossa. Liguria e Sicilia diventano gialle. Salvo il Friuli, da lunedì negozi e scuole aperte in Alto Adige ...Il giornalista, già direttore de “Il Piccolo”, racconta i viaggi della speranza dal Sud al Nord Italia con una variegata galleria di personaggi ...