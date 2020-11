' Migliorano ricoveri e situazione nei ps lombardi'

(Di sabato 28 novembre 2020) Così il presidente dellaa Attilio Fontana ha commentato a Tgcom24 ladella pandemia in regione. Per quanto riguarda un'eventuale riforma della sanità lombarda, Fontana ha spiegato ...

MANTOVA, 28 nov. - Continua a migliorare la situazione dei contagi da covid in Lombardia. Oggi, a fronte di 37286 tamponi processati, sono stati rievati 4615 nuovi casi di positività per un tasso di p ...In Italia nelle ultime 24 ore, a fronte dei 225.940 tamponi effettuati, sono stati censiti altri 26.323 nuovi positivi (non ‘malati’) che, come informa il report quotidiano del ministero della Salut ...