Lesioni stradali | ripensare al regime della procedibilità

QGiuridico : Lesioni personali stradali: la Consulta invita il Legislatore a rivedere il regime di procedibilità… - AntonellaSquil4 : RT @italogrillo1976: #consulta #querela #sinitri #lesioni #stradali, ne ho parlato su @ivl24_it - ortonanotizie : E’un pensionato 76enne della zona; dovrà rispondere di omissione di soccorso e lesioni stradali. Identificato dai c… - italogrillo1976 : #consulta #querela #sinitri #lesioni #stradali, ne ho parlato su @ivl24_it - ivl24_it : Lesioni stradali e procedibilità d’ufficio: la Consulta invita il Legislatore a ripensare la disciplina vigente -

Ultime Notizie dalla rete : Lesioni stradali

Pur rigettando una serie questioni di legittimità costituzionale relative al d.lgs. n. 36 del 2018, in relazione alla mancata previsione ...Subito dopo, attorno alle 20, gli agenti sono intervenuti per il rilevo di un secondo sinistro stradale, all’intersezione fra via del Molinello e via Pierelli. Nello scontro sono rimaste coinvolte un’ ...