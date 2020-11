La riscossa degli “anziani improduttivi” a The Voice Senior | lo show che a sorpresa funziona

Leggi su tpi

(Di sabato 28 novembre 2020) Prima o poi doveva succedere: finito il serbatoio di pischelli canterini da immolare nel mattatoio dei talent giovanilistici, l’industria televisiva ora passa alla terza età. Il trono over (60) della canzonetta è The, che ha debuttato ieri sera su Rai 1. E come rileva la conduttrice Antonella Clerici nell’Anteprima, il programma è idealmente un omaggio “alla categoria più colpita” dal Covid. Poteva essere il colpo di grazia per gli anziani, e invece il risultato, a, è buono. C’è onestà e voglia di sorridere in questoche ha il pregio di ridare smalto a un format smunto (il parente povero di X-Factor, che pure langue da alcuni anni su Sky, nonostante in giuria siano stati piazzati stavolta Emma Marrone ed Hell Raton per calamitare il pubblico giovane) trasformandolo da seconda scelta di Rai 2 ...