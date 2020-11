John Travolta ritorna a ballare come in Pulp Fiction, ma non per un film. La Clip (Di sabato 28 novembre 2020) John Travolta ritorna con Samuel L. Jackson di nuovo insieme. Questa volta non per una riproposizione di Pulp Fiction, ma in uno spot pubblicitario in cui, vestendo i panni di Babbo Natale, John si scatena nell’iconico ballo che è diventato cult. In quale ballo vedremo John Travolta? La scena, di cui è co-protagonista la Mia Wallace di Uma Thurman, è entrata di diritto nell’immaginario popolare ed è ricreata e parodiata più volte. In questo caso, lo spot è stato girato per Capital One, una società bancaria, e chiama in causa anche il compagno di Vincent Vega, Jules Winnfield, interpretato da Samuel L. Jackson. (John Travolta ritorna) La Clip in cui John ... Leggi su spettacolo.periodicodaily (Di sabato 28 novembre 2020)con Samuel L. Jackson di nuovo insieme. Questa volta non per una riproposizione di, ma in uno spot pubblicitario in cui, vestendo i panni di Babbo Natale,si scatena nell’iconico ballo che è diventato cult. In quale ballo vedremo? La scena, di cui è co-protagonista la Mia Wallace di Uma Thurman, è entrata di diritto nell’immaginario popolare ed è ricreata e parodiata più volte. In questo caso, lo spot è stato girato per Capital One, una società bancaria, e chiama in causa anche il compagno di Vincent Vega, Jules Winnfield, interpretato da Samuel L. Jackson. () Lain cui...

