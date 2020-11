Il rimpasto di governo agita i partiti, la prudenza del Colle (Di sabato 28 novembre 2020) AGI - Tutti parlano di rimpasto, tutti o quasi ufficialmente negano di volerlo, tutti a microfoni spenti indicano i ministri da sostituire. Di certo il tema di una nuova fisionomia del governo Conte II, a maggioranza invariata, sta agitando i sonni di molti. A essere preoccupato è certamente il premier Giuseppe Conte che, raccontano, preferirebbe proseguire senza scossoni in una fase così complicata per il Paese. Mentre al Colle non giungono richieste ufficiali in tal senso, nessun leader di partito ne ha mai parlato al capo dello Stato. E il Presidente non ha voce in capitolo, sono decisioni, quelle di cambiare o meno i ministri, che spettano al premier, al governo e alla sua maggioranza. Va solo ricordato che il cambio di più di un solo ministro comporta un cambio di fisionomia del ... Leggi su agi (Di sabato 28 novembre 2020) AGI - Tutti parlano di, tutti o quasi ufficialmente negano di volerlo, tutti a microfoni spenti indicano i ministri da sostituire. Di certo il tema di una nuova fisionomia delConte II, a maggioranza invariata, stando i sonni di molti. A essere preoccupato è certamente il premier Giuseppe Conte che, raccontano, preferirebbe proseguire senza scossoni in una fase così complicata per il Paese. Mentre alnon giungono richieste ufficiali in tal senso, nessun leader di partito ne ha mai parlato al capo dello Stato. E il Presidente non ha voce in capitolo, sono decisioni, quelle di cambiare o meno i ministri, che spettano al premier, ale alla sua maggioranza. Va solo ricordato che il cambio di più di un solo ministro comporta un cambio di fisionomia del ...

Capezzone : Giornali psichedelici. Poetica del rimpasto. Prof forzisti dichiarano ammmore per Di Maio; ex rivoluzionari trumpis… - CarloCalenda : Un rimpasto non basta. Per gestire il #Recoveryfund serve un Governo nuovo, composto ad bravi amministratori e sost… - VitoGenerosoBis : Vi dico l'ultima, probabile un rimpasto del governo #Conte2 per rinforzare il governo, probabile il ritorno di 2 v… - mruspandini : La grande paura di #Conte : un rimpasto di #Governo - - SfigaCatrame : Con il rimpasto di Governo, il classico valzer di poltrone tra i ministri. Ed è subito allarme assembramenti.....… -

Ultime Notizie dalla rete : rimpasto governo Rimpasto di Governo: da Azzolina a De Micheli ecco i ministri a rischio Corriere della Sera De Micheli: “Un po’ strano parlare di poltrone in questo momento”

La ministra ha sostenuto che il suo lavoro « sotto gli occhi di tutti» e «credo che abbiamo dato grandi risultati e che il governo debba andare avanti ... così ai rumors su un possibile rimpasto ...

Il rimpasto di governo agita i partiti, la prudenza del Colle

Il capo politico di M5s Crimi frena. Il dem Bettini: "Se ne parlerà dopo che sarà finita l'emergenza sanitaria" ...

La ministra ha sostenuto che il suo lavoro « sotto gli occhi di tutti» e «credo che abbiamo dato grandi risultati e che il governo debba andare avanti ... così ai rumors su un possibile rimpasto ...Il capo politico di M5s Crimi frena. Il dem Bettini: "Se ne parlerà dopo che sarà finita l'emergenza sanitaria" ...