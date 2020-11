I migliori rimedi naturali contro i brufoli (Di sabato 28 novembre 2020) Nell’epoca del self love e del body positive, sono tante le star che hanno trovato il coraggio di postare sui propri profili social foto e video con brufoli in evidenza: da Kendall Jenner a Rihanna, l’elenco è lungo. Il fatto è che, questo tipo di inestetismo è diventato assai più comune in tempo di mascherine e non riguarda più solo gli adolescenti: si parla di maskne in riferimento ai brufoli e alle impurità che si vengono a creare nella parte del viso coperta dalla mascherina e pare che sia un problema diffusissimo, a prescindere dall’età. Leggi su vanityfair (Di sabato 28 novembre 2020) Nell’epoca del self love e del body positive, sono tante le star che hanno trovato il coraggio di postare sui propri profili social foto e video con brufoli in evidenza: da Kendall Jenner a Rihanna, l’elenco è lungo. Il fatto è che, questo tipo di inestetismo è diventato assai più comune in tempo di mascherine e non riguarda più solo gli adolescenti: si parla di maskne in riferimento ai brufoli e alle impurità che si vengono a creare nella parte del viso coperta dalla mascherina e pare che sia un problema diffusissimo, a prescindere dall’età.

Insonnia da Covid: ansia, affaticamento e disturbi del sonno

Insonnia da Covid: ansia, affaticamento, disturbi del sonno, sintomi, cause e rimedi secondo il parere della psicologa Anna Quaglia.

