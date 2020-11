Griglia di partenza F1, GP Bahrain 2020: risultati e classifica qualifiche (Di sabato 28 novembre 2020) Oggi pomeriggio si sono disputate le qualifiche del GP del Bahrain 2020, terzultima tappa del Mondiale F1 che è andata in scena sul circuito del Sakhir. Grandissima battaglia per la conquista della pole-position, si è definita la Griglia di partenza per la gara di domani. Lewis Hamilton era il grande favorito della vigilia al volante della sua Mercedes, ma il britannico ha dovuto fare i conti col compagno di squadra Valtteri Bottas e con la Red Bull di Max Verstappen. Sabato difficile per la Ferrari, costretta alle retrovie con le monoposto guidate da Charles Leclerc e Sebastian Vettel. Di seguito la Griglia di partenza del GP del Bahrain 2020, terzultima tappa del Mondiale F1 che è andata in scena sul circuito del ... Leggi su oasport (Di sabato 28 novembre 2020) Oggi pomeriggio si sono disputate ledel GP del, terzultima tappa del Mondiale F1 che è andata in scena sul circuito del Sakhir. Grandissima battaglia per la conquista della pole-position, si è definita ladiper la gara di domani. Lewis Hamilton era il grande favorito della vigilia al volante della sua Mercedes, ma il britannico ha dovuto fare i conti col compagno di squadra Valtteri Bottas e con la Red Bull di Max Verstappen. Sabato difficile per la Ferrari, costretta alle retrovie con le monoposto guidate da Charles Leclerc e Sebastian Vettel. Di seguito ladidel GP del, terzultima tappa del Mondiale F1 che è andata in scena sul circuito del ...

Griglia di partenza Formula 1/ Gp Bahrain 2020: prendono il via le qualifiche!

L’algoritmo potrà essere rivisto nel prossimo Dpcm o in un provvedimento ad hoc. Rt fondamentale per capire il trend dei contagi, ma un suo abbassamento non è garanzia di un’epidemia sotto controllo ...

Formula 1, la griglia di partenza del Gran Premio del Bahrain 2020: risultati qualifiche con tutte le posizioni ...