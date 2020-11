File e assembramenti all'aeroporto. L'ira di Francesco ?Facchinetti: "Al governo vi svegliate o no?!" (Di sabato 28 novembre 2020) Novella Toloni Facchinetti si è scagliato contro il governo per la pessima gestione delle norme anti-Covid negli aeroporti italiani Francesco ?Facchinetti è una furia. Il produttore musicale di rientro da un viaggio di lavoro in Spagna si è trovato di fronte a File di ore all'aeroporto dove le misure anti-covid sono saltate e sui social network ha sfogato tutta la sua frustrazione. "Qualsiasi paese sta anni luce avanti, noi cosa facciamo? Ma chi ci governa si sveglia o no? Vi svegliate o no, siamo un paese che è una barzelletta!! La Spagna ci ca** in testa e pensare che siamo in questo incubo da mesi". nodo 1884373 Francesco ?Facchinetti ha denunciato una situazione al limite che si registra ogni giorno negli aeroporti ... Leggi su ilgiornale (Di sabato 28 novembre 2020) Novella Tolonisi è scagliato contro ilper la pessima gestione delle norme anti-Covid negli aeroporti italianiè una furia. Il produttore musicale di rientro da un viaggio di lavoro in Spagna si è trovato di fronte adi ore all'dove le misure anti-covid sono saltate e sui social network ha sfogato tutta la sua frustrazione. "Qualsiasi paese sta anni luce avanti, noi cosa facciamo? Ma chi ci governa si sveglia o no? Vio no, siamo un paese che è una barzelletta!! La Spagna ci ca** in testa e pensare che siamo in questo incubo da mesi". nodo 1884373ha denunciato una situazione al limite che si registra ogni giorno negli aeroporti ...

Il centro commerciale al centro delle polemiche

Molte le polemiche scoppiate in rete e non solo legate all’apertura di ieri, venerdì 27 novembre, del nuovo centro commerciale Maximo a Roma dove tantissime persone si sono recate creando degli inevit ...

