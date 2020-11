Day Hospital oncologico di Mirandola | prime visite aumentate del 20% rispetto allo scorso anno

chrdioc : Asl: “Oncologia garantirà tutti i trattamenti grazie a potenziamento day-hospital” - SerenaPitotti : Per cena minestra salata e carote crude domani day hospital - _senzatesta : Oggi sento di più i sintomi post operatori. Ieri, giorno dopo il day Hospital, stavo alla grande. Oggi mi sento una cacchina secca - mewmewtokyo : RT @Giulicat1512: Il caffè ormai è per il fine pranzo . . .BUON APPETITO A TUTTI AMICI FOLLOWERS E GRAZIE A CHI MI HA MANDATO GENTILMENTE… - Giulicat1512 : Il caffè ormai è per il fine pranzo . . .BUON APPETITO A TUTTI AMICI FOLLOWERS E GRAZIE A CHI MI HA MANDATO GENTI… -

Ultime Notizie dalla rete : Day Hospital

ModenaToday

Chiude il reparto di oncologia dell'ospedale San Giovanni di Dio? No, solo ridotto, temporaneamente, a day hospital. Una decisione legata alla necessità di reperire posti letto, per ...REGGIO CALABRIA, 25 NOV - An Italian woman left hospital on Wednesday 20 months after her ex husband tried to kill her by setting her on fire in Reggio Calabria. Maria Antonietta Rositani was the targ ...