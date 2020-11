Coronavirus, anche Giovanni Ciacci è positivo: l’annuncio sui social (Di sabato 28 novembre 2020) Alla lunga lista dei famosi risultati positivi al Coronavirus si aggiunge anche Giovanni Ciacci: ecco il post con cui il noto stylist lo annuncia. anche Giovanni Ciacci ha contratto il Coronavirus. È stato lui stesso a rivelare la propria positività al tampone tramite un post sui social. E le sue condizioni di salute? Il personal L'articolo proviene da Leggilo.org. Leggi su leggilo (Di sabato 28 novembre 2020) Alla lunga lista dei famosi risultati positivi alsi aggiunge: ecco il post con cui il noto stylist lo annuncia.ha contratto il. È stato lui stesso a rivelare la propria positività al tampone tramite un post sui. E le sue condizioni di salute? Il personal L'articolo proviene da Leggilo.org.

claudelcam : RT @uolller: .#Casaleggio, @luigidimaio, parlateci di #Gilead, Big Farmaceutica Casaleggio e il rischio di conflitto d’interessi anche sul… - pietro30199674 : RT @Libero_official: Anche #Pagnoncelli certifica con un #sondaggio il calo della fiducia in #Conte: 'Il punto più basso dall'inizio della… - tvsvizzera : Le chiusure in #Lombardia e #Piemonte si riflettono negativamente anche sull'economia delle zone di confine della… - NicolaRusso81 : @reportrai3 @RaiTre Anche in trentino c'è qualcosa da indagare... - vnsl_ : @PlatealeS Se ci fosse un giorno sul calendario che decretasse la fine del coronavirus, anche se dovessi trovarmi i… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus anche Coronavirus, in Italia contagi in calo (+26.323), scendono anche i ricoveri e le intensive. 686 decessi La Gazzetta del Mezzogiorno Pierfrancesco Favino al Vanity Fair Stories: «La mia totale (e bella) insicurezza»

L’attore, ospite del nostro Festival, rivela il lato di sé che meno traspare dallo schermo: «Ancora oggi sono sorpreso da quello che mi capita. I premi che ho ricevuto quest’anno? Una felicità che avr ...

La terribile conta dei morti alla Rsa di Montaione: 28 decessi

Montaione (Firenze), 28 novembre 2020 - Salgono a 28 gli ospiti residenti nella Rsa 'Villa Serena' di Montaione, morti a causa di conseguenze per l'infezione da coronavirus. Nella struttura, da metà o ...

L’attore, ospite del nostro Festival, rivela il lato di sé che meno traspare dallo schermo: «Ancora oggi sono sorpreso da quello che mi capita. I premi che ho ricevuto quest’anno? Una felicità che avr ...Montaione (Firenze), 28 novembre 2020 - Salgono a 28 gli ospiti residenti nella Rsa 'Villa Serena' di Montaione, morti a causa di conseguenze per l'infezione da coronavirus. Nella struttura, da metà o ...