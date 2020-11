Calcio a 5 | Serie A 2020-2021 | Acqua&Sapone devastante | vittorie di Came | Petrarca | Pescara e di Genova

Leggi su oasport

(Di sabato 28 novembre 2020) E’ andato in archivio l’ottavo turno della regular season delladia 5. Una giornata che ha confermato il grande momento vissuto dall’Acqua&Sapone Unigross. La formazione di Fausto Scarpitti ha regolato con il punteggio di 9-3 al Pala di Fiore di Ostia la Todi. Le realizzazioni di Calderolli (doppietta), Fetic, Gui (doppietta), Murilo, Misael, Fusari e di Lukaian hanno reso vane le segnature di Rocha (doppietta) e di Motta tra le fila dei padroni di casa. Un risultato che è valso il sesto successo in altrettante partite della compagine in testa con 18 punti, 4 in più dell’Italservice Pesaro impegnata in Champions League e qualificatasi ai sedicesimi di finale. Sconfitta, invece, per Sandro Abate Avellino per 6-2 sul campo della Colormax. Coco, Ferreira (doppietta), ...