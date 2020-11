Zhang su Conte: “Da subito vero leader dell’Inter” (Di venerdì 27 novembre 2020) Steven Zhang, presidente dell’Inter, nel corso del suo discorso agli azionisti, ha parlato anche dell’arrivo di Antonio Conte sulla panchina dei nerazzurri: “All’inizio della passata stagione ci eravamo posti un obiettivo ambizioso, quello di iniziare a mettere solide basi per costruire una nuova era, affinché, in maniera graduale, si riporti l’Inter alla vittoria. L’obiettivo della stagione scorsa era quello di iniziare a creare una mentalità vincente e un senso di appartenenza, con spirito di sacrificio. Dopo provare a ridurre il gap con i nostri avversari. In Antonio abbiamo identificato tutte le qualità professionali ed umane per compiere questa missione e raggiungere l’obiettivo. Conte è salito alla guida dell’Inter e sin da subito è diventato un vero leader”. Foto: sito uff ... Leggi su alfredopedulla (Di venerdì 27 novembre 2020) Steven, presidente dell’Inter, nel corso del suo discorso agli azionisti, ha parlato anche dell’arrivo di Antoniosulla panchina dei nerazzurri: “All’inizio della passata stagione ci eravamo posti un obiettivo ambizioso, quello di iniziare a mettere solide basi per costruire una nuova era, affinché, in maniera graduale, si riporti l’Inter alla vittoria. L’obiettivo della stagione scorsa era quello di iniziare a creare una mentalità vincente e un senso di appartenenza, con spirito di sacrificio. Dopo provare a ridurre il gap con i nostri avversari. In Antonio abbiamo identificato tutte le qualità professionali ed umane per compiere questa missione e raggiungere l’obiettivo.è salito alla guida dell’Inter e sin daè diventato un”. Foto: sito uff ...

