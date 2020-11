Vittorio Feltri sulla lettera della Boldrini non pubblicata dal figlio Mattia: “Poteva pubblicarla, me ne frego degli insulti” (Di venerdì 27 novembre 2020) Vittorio Feltri lettera Boldrini. “Io penso che Mattia poteva anche pubblicarla, perché degli insulti della Boldrini sinceramente me ne frego, anzi quando vengo criticato dagli stolti sono contento, perché tutto ciò dimostra che ho ragione”. A dirlo all’Adnkronos è Vittorio Feltri, che interviene sulla querelle fra il figlio Mattia, direttore dell’Huffington Post, e la deputata Laura Boldrini che ha ad oggetto proprio la sua persona. La decisione del direttore dell’Huffpost di non pubblicare un intervento della Boldrini sul blog della testata contenenti alcuni commenti ... Leggi su urbanpost (Di venerdì 27 novembre 2020). “Io penso chepoteva anche, perchéinsultisinceramente me ne, anzi quando vengo criticato dagli stolti sono contento, perché tutto ciò dimostra che ho ragione”. A dirlo all’Adnkronos è, che intervienequerelle fra il, direttore dell’Huffington Post, e la deputata Laurache ha ad oggetto proprio la sua persona. La decisione del direttore dell’Huffpost di non pubblicare un interventosul blogtestata contenenti alcuni commenti ...

lauraboldrini : Ecco il mio intervento per il blog di HuffPost che il direttore Mattia Feltri ha deciso di non pubblicare perché ch… - pinapic : Vittorio Feltri, già da tempo, mostra segni più che evidenti di squilibrio. Ma il delirio di oggi mi pare oggettiv… - Mattia_Fadda : Querelle #Feltri Vs. #Boldrini. Simpatizzo per il primo, ca va sans dire, ma davvero leggendo oggi su Il Manifesto… - TylerD81 : RT @lauraboldrini: Ecco il mio intervento per il blog di HuffPost che il direttore Mattia Feltri ha deciso di non pubblicare perché chiamav… - Chrid73037734 : RT @KelleddaMurgia: Io sto ancora cercando di capire dove sia il cosiddetto 'apprezzamento spiacevole su mio padre Vittorio' nella frase ch… -