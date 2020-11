Uomini e Donne, oggi: parolacce e litigi in studio, Gabriella va via (Di venerdì 27 novembre 2020) Non precede bene tra Sophie Codegoni e Antonio ma continua a conoscerlo, Gianluca litiga con Dalila… Si conclude oggi la settimana di Uomini e Donne, storica trasmissione condotta da Maria De Filippi su Canale 5. Stando alle anticipazioni in studio Matteo è molto deluso, Sophie Codegoni non l’ha portato in esterna e lui vuole capire perché. La tronista chiede scusa al corteggiatore, in puntata confessa di aver messaggiato con Antonio convinta che fosse Matteo. Sophie fa sapere di essere interessata a lui, pensa che sia molto buono. In studio entra anche Antonio, il ragazzo ha un atteggiamento che alla Codegoni non piace affatto. Oltre ad essere arrogante si è lasciato sfuggire anche alcune parolacce. Sophie, infastidita, gli chiede di moderare il linguaggio. Maria mostra ... Leggi su nonsolo.tv (Di venerdì 27 novembre 2020) Non precede bene tra Sophie Codegoni e Antonio ma continua a conoscerlo, Gianluca litiga con Dalila… Si concludela settimana di, storica trasmissione condotta da Maria De Filippi su Canale 5. Stando alle anticipazioni inMatteo è molto deluso, Sophie Codegoni non l’ha portato in esterna e lui vuole capire perché. La tronista chiede scusa al corteggiatore, in puntata confessa di aver messaggiato con Antonio convinta che fosse Matteo. Sophie fa sapere di essere interessata a lui, pensa che sia molto buono. Inentra anche Antonio, il ragazzo ha un atteggiamento che alla Codegoni non piace affatto. Oltre ad essere arrogante si è lasciato sfuggire anche alcune. Sophie, infastidita, gli chiede di moderare il linguaggio. Maria mostra ...

