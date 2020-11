Ricette all’italiana | i cantucci di Aldo Gassani

Leggi su ultimenotizieflash

(Di venerdì 27 novembre 2020) La ricetta deididalledi oggi 27 novembre 2020, i dolci che possiamo rendere golosi con le mandorle, questa è la versione classica. Dalla cucina diperòsuggerisce magari in base al proprio gusto di sostituire le mandorle con il cioccolato o con frutti rossi disidratati, sono versioni deipiù golose per i bimbi ma anche per gli adulti. Le mandorle possiamo aggiungerle con o senza pelle ma il consiglio è mandorle con la pelle. E’ una delleper dolci davvero semplici da fare. E’ uno dei dolci perfetti anche per il Natale, anche come regalo goloso per amici e parenti. Sono dolcetti che possiamo ...