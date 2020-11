Qual è il vino da collezione più costoso nel web? (Di venerdì 27 novembre 2020) Una doppia magnum di Romanée Conti Grand Cru, annata 1990 è stata venduta ad un prezzo record nell’asta di vini pregiati e distillati Bolaffi. Il costo, diritti inclusi, è di centomila euro, il prezzo più alto d’Italia per una sola bottiglia che nel web ha una base di prezzo di circa 30.000 euro. Filippo Bolaffi, Amministratore Delegato, ha spiegato che si tratta di un lotto introvabile, “il Cru più celebre di questo Domaine è molto raro di per sé nel formato normale e che di doppie magnum in Italia se ne importa una ogni decade. Il 1990 è un’annata particolarmente prestigiosa“. Con 835.999 euro incassati, vendendo il 99% dei lotti in esposizione a 480 partecipanti da tutto il mondo, il delegato di Aste Bolaffi ha parlato di un anno complicato ma di ottima annata. “Mai abbiamo avuto così tanta richiesta come quest’anno”, le aste organizzate anche nel periodo di ... Leggi su quotidianpost (Di venerdì 27 novembre 2020) Una doppia magnum di Romanée Conti Grand Cru, annata 1990 è stata venduta ad un prezzo record nell’asta di vini pregiati e distillati Bolaffi. Il costo, diritti inclusi, è di centomila euro, il prezzo più alto d’Italia per una sola bottiglia che nelha una base di prezzo di circa 30.000 euro. Filippo Bolaffi, Amministratore Delegato, ha spiegato che si tratta di un lotto introvabile, “il Cru più celebre di questo Domaine è molto raro di per sé nel formato normale e che di doppie magnum in Italia se ne importa una ogni decade. Il 1990 è un’annata particolarmente prestigiosa“. Con 835.999 euro incassati, vendendo il 99% dei lotti in esposizione a 480 partecipanti da tutto il mondo, il delegato di Aste Bolaffi ha parlato di un anno complicato ma di ottima annata. “Mai abbiamo avuto così tanta richiesta come quest’anno”, le aste organizzate anche nel periodo di ...

Quanto costa una bottiglia di vino da collezione pregiato sul web? Dall'Asta Bolaffi ad una breve ricerca partendo da Google Shop ...

