Obama nipote di Eva Braun | viaggi nel tempo ed altre bizzarrie in salsa Q

Leggi su bufale

(Di venerdì 27 novembre 2020) Condi Evala narrazione del Patriota Q ha decisamente “saltato lo Squalo”. E per “saltare lo squalo” intendiamo il momento in cui ogni serial televisivo, arrivato alla crisi assoluta di idee, è costretto a inventare roba sempre più oltraggiosa e incredibile per tenere desta l’attenzione. Nasce tutto da una foto della povera Madelyn Lee Payne Dunham, nonna di Barack, nata in Kansas, madre di Ann Dunham, antropologa di fama, esperta di microcredito, futura madre dell’ex Presidente USA Barack. Sin qui ci siamo: è semplicemente la storia di un matrimonio come tanti in America: Madelyn Durnham mette al mondo Ann Dunham, Ann Dunham sposa BarackSr., divorziano in quattro anni ma facendo ina generare Barack, ...