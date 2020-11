“No, basta, non lo voglio vedere”. La vita in diretta, Alberto Matano su tutte le furie e blocca il servizio (Di venerdì 27 novembre 2020) Nel programma di Alberto Matano si è tornati a parlare della morte improvvisa di Diego Armando Maradona. Il conduttore si è collegato in diretta con l’inviata Antonella Delprino che si trova a Napoli, fuori allo stadio San Paolo. Succede però che al primissimo supporto dal San Paolo Alberto Matano sia costretto a rientrare frettolosamente in studio. Tutta colpa degli assembramenti e della calca creatasi una volta avviata la diretta con l’inviata Antonella Delprino. “Ci siamo persi il meglio del calcio”, urlano decine di ragazzi. “Non l’abbiamo vissuto ma l’abbiamo visto sopra la finestra di un hotel acclamare il nostro Napoli”. Gli assembramenti di tifosi che ci sono vicino il San Paolo fanno infuriare Alberto Matano che chiude il collegamento e ... Leggi su caffeinamagazine (Di venerdì 27 novembre 2020) Nel programma disi è tornati a parlare della morte improvvisa di Diego Armando Maradona. Il conduttore si è collegato incon l’inviata Antonella Delprino che si trova a Napoli, fuori allo stadio San Paolo. Succede però che al primissimo supporto dal San Paolosia costretto a rientrare frettolosamente in studio. Tutta colpa degli assembramenti e della calca creatasi una volta avviata lacon l’inviata Antonella Delprino. “Ci siamo persi il meglio del calcio”, urlano decine di ragazzi. “Non l’abbiamo vissuto ma l’abbiamo visto sopra la finestra di un hotel acclamare il nostro Napoli”. Gli assembramenti di tifosi che ci sono vicino il San Paolo fanno infuriareche chiude il collegamento e ...

borghi_claudio : Qui stanno tentando di farmi diventare no vax. Ma che cavolo vuol dire 'se un vaccino non basta te ne faccio due'?… - senborgonzoni : Perché se Gesù Bambino nasce verso le 22, il covid non c’è...con l’avanzare della notte invece, il pericolo di cont… - matteosalvinimi : Lo sfogo di @NicolaPorro: 'Il governo si vantava: siamo i migliori al mondo. No, siete i peggiori. E basta moralism… - qn_giorno : #Covid Speranza: #Lombardia #rossa. #Fontana: no, ora basta - wizardingphelps : @watchmartell stop??? JAJSJDHSJCJWSHUA BASTA NO PUEDO PARAR -

Ultime Notizie dalla rete : “No basta Ghali contro Sergio Muniz a «Tale e quale show»: basta BlackFace Corriere della Sera