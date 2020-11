Maradona | trionfi e fallimenti | miseria e nobiltà L' uomo che ha incarnato l' Argentina

(Di venerdì 27 novembre 2020) Don't cry for me ,. Non piangere per me. L'che da bambino dormiva abbracciato al pallone se n'è andato in un pomeriggio senza sogni, nella casa sul Tigre: trafitto nel sonno, sfinito, ...

RaiTre : 'Voglio entrare nella storia' (Diego Armando #Maradona) Il film che racconta il grande calciatore e la sua Napoli.… - CCavaioni : 7anni di trionfi, feste ed eccessi. La città che ora più piange il suo più grande campione, è l’artefice della sua… - monda66 : RT @AGisotti: Scomparso #Maradona, poeta del calcio: una vita tra trionfi e fragilità - Vatican News - mariamacina : #Maradona Il presidente della Repubblica Emmanuel Macron ha onorato il campione con un lungo comunicato, ricordando… - papamaniaCH : RT @AGisotti: Scomparso #Maradona, poeta del calcio: una vita tra trionfi e fragilità - Vatican News -

Overjoyed Argentinian key player Diego Maradona is presenting the conquered World Cup trophy. Argentina's national football team wins the 1986 FIFA World Cup final 2:1 against Germany at Mexico City's ...Non si può pensare a Maradona senza evocare Napoli. Ma in ogni angolo di Napoli si respira la devozione per Diego. Insieme abbiamo raggiunto trionfi con un'euforia travolgente. Ma soprattutto, con ...