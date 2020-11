Magnesi-Kinigamazi oggi: orario, tv, programma, streaming Mondiale IBO 2020 superpiuma (Di venerdì 27 novembre 2020) oggi venerdì 27 novembre (attorno alle ore 22.00-23.00) Michael Magnesi affronterà il rwandese con passaporto svizzero Patrick Kinigamazi per il Mondiale IBO dei pesi superpiuma. Al PalaSport di Fondi, in provincia di Latina, il pugile italiano avrà l’occasione di conquistare la cintura iridata di questa sigla (la quinta per importanza nel panorama dominato da WBA, WBC, WBO, IBF). L’incontro era originariamente previsto per il 6 novembre, ma è stato rimandato di tre settimane a causa della positività al Covid-19 di Kinigamazi. Il nostro portacolori, imbattuto con un record di 17 vittorie in altrettanti incontri disputati, fronteggerà l’ostico l’africano e andrà a caccia del successo per entrare nella storia della boxe alle nostre latitudini. Si preannuncia un match estremamente ... Leggi su oasport (Di venerdì 27 novembre 2020)venerdì 27 novembre (attorno alle ore 22.00-23.00) Michaelaffronterà il rwandese con passaporto svizzero Patrickper ilIBO dei pesi. Al PalaSport di Fondi, in provincia di Latina, il pugile italiano avrà l’occasione di conquistare la cintura iridata di questa sigla (la quinta per importanza nel panorama dominato da WBA, WBC, WBO, IBF). L’incontro era originariamente previsto per il 6 novembre, ma è stato rimandato di tre settimane a causa della positività al Covid-19 di. Il nostro portacolori, imbattuto con un record di 17 vittorie in altrettanti incontri disputati, fronteggerà l’ostico l’africano e andrà a caccia del successo per entrare nella storia della boxe alle nostre latitudini. Si preannuncia un match estremamente ...

