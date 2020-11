Lunghe code sul GRA: camion in avaria in carreggiata interna (Di venerdì 27 novembre 2020) Traffico in tilt sul Grande Raccordo Anulare, dove un veicolo è rimasto fermo al centro della corsia di sorpasso, in carreggiata interna. Si tratta di un mezzo pesante con motore in avaria che ha causato Lunghe code tra l’Ospedale Sant’Andrea e la Via Flaminia (km 17). La squadra Anas è sul posto per gestire la viabilità e per ripristinare la normale circolazione nel più breve tempo possibile. su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 27 novembre 2020) Traffico in tilt sul Grande Raccordo Anulare, dove un veicolo è rimasto fermo al centro della corsia di sorpasso, in. Si tratta di un mezzo pesante con motore inche ha causatotra l’Ospedale Sant’Andrea e la Via Flaminia (km 17). La squadra Anas è sul posto per gestire la viabilità e per ripristinare la normale circolazione nel più breve tempo possibile. su Il Corriere della Città.

