Istat | scende fiducia consumatori  UNC | dati disastrosi

(Di venerdì 27 novembre 2020) (Teleborsa) – Il peggioramento dell’emergenza sanitaria ha influenzato lasia delle imprese (l’indice cade da 92,2 punti a 82,8) sia dei(da 101,7 a 98,1). Con riferimento alle imprese, l’impatto negativo è ampio per il settore dei servizi, dove si registrano giudizi estremamente negativi e una caduta delle aspettative, soprattutto nel comparto turistico. Per l’industria e il commercio al dettaglio l’effetto è più contenuto. E’ quanto rileva l’che sottolinea come per quanto attiene ai, la situazione emergenziale abbia influito sulle opinioni relative alla situazione economica del Paese, ivi compresa la disoccupazione, che sono in deciso peggioramento rispetto al mese scorso. Tutte le componenti del clima dideisono in calo ...