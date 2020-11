DAX ha il mese migliore in 11 anni nonostante i problemi del virus

Leggi su invezz

(Di sabato 28 novembre 2020) L’indice DAX sta per registrare ilda aprile 2009le nuove preoccupazioni per il numero crescente di nuove infezioni da COVID-19 in Europa. Analisi fondamentale: record di prestiti durante la crisi sanitaria I legislatori tedeschi hanno affermato che il paese intende raddoppiare il prestito inizialmente previsto per il 2021 per sostenere le imprese durante la seconda ondata della pandemia di corona. La commissione parlamentare tedesca per il bilancio è giunta a un accordo per raddoppiare l’indebitamento a quasi 180 miliardi di euro (215 miliardi di dollari) per il prossimo anno, segnando il secondo più grande indebitamento netto dalla fine della seconda guerra mondiale. “L’alto debito è necessario per portare il nostro paese in sicurezza attraverso la pandemia,” ha detto il ...