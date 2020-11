Coronavirus, in Puglia 48 morti e 1737 contagi in 24 ore, 675 solo a Bari (Di venerdì 27 novembre 2020) Sono 1737 i nuovi casi positivi al Coronavirus in Puglia nelle ultime 24 ore, oltre 300 in più rispetto a ieri, su una base di 9505 tamponi registrati. È quanto rende noto la Regione che ha diffuso il ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno (Di venerdì 27 novembre 2020) Sonoi nuovi casi positivi alinnelle ultime 24 ore, oltre 300 in più rispetto a ieri, su una base di 9505 tamponi registrati. È quanto rende noto la Regione che ha diffuso il ...

PaolaCalabretto : Coronavirus, oggi in Puglia altri 48 decessi e 1.737 casi positivi su 9.505 test - MonopoliTimes : Coronavirus, oggi in Puglia altri 48 decessi e 1.737 casi positivi su 9.505 test - NoiNotizie : #Puglia: 50738 positivi a test #coronavirus virus, incremento di 1737 rispetto a ieri - OstuniNews : Coronavirus: nelle ultime 24ore la Puglia registra 48 decessi e 1737 contagi, 110 in provincia di Brindisi - - capricorne_o : -