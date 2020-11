Combinata nordica | Coppa del Mondo Ruka 2020 | Lamparter in testa dopo il salto Ottima Italia | 13° Kostner | 18° Costa

Leggi su oasport

(Di venerdì 27 novembre 2020) C’è un austriaco al comando del primo segmento diper la stagione delladeldi-2021. A, in terra finlandese, sul trampolino HS142 ad imporsi è il giovane Johannes. Difficile per lui riuscire a gestire la situazione in chiave sci di fondo, ma l’obiettivo di trovare un piazzamento di prestigio è ampiamente alla portata. 158,8 il punteggio del vice campione deljunior, con unnettamente oltre l’HS, di 147,5 metri, sfruttando le condizioni generali molto favorevoli sul trampolino. Ad inseguire troviamo l’estone Kristjan Ilves, staccato di 11”, mentre a 24” c’è il giapponese Ryota Yamamoto. L’uomo da seguire per la vittoria è ovviamente il dominatore della ...