Caro presidente Conte | prenda una decisione coraggiosa | riapra le scuole a dicembre

(Di venerdì 27 novembre 2020) di Jakub Stanislaw Golebiewski Ill.moGiuseppe, sono un papà separato preoccupato per i miei figli e per questo sarò schietto con Lei: il futuro del nostro paese dipende dalle decisioni politiche prese anche in funzione dei bambini. Siamo ancora noi genitori a pagare il prezzo più alto causato dagli effetti di questa maledetta pandemia. Siamo ancora noi genitori, separati e non, a vivere quotidianamente un forte disagio che si riflette sui nostri figli a cui abbiamo chiesto sforzi enormi negli ultimi 8 mesi. In questi giorni il Suo governo sta lavorando a un nuovo Dpcm tutto natalizio affinché sarà possibile “scambiarci i doni – come ha dichiarato – e permettere all’economia di crescere”. Mi chiedo, a cosa serve far crescere l’economia se nessuno è interessato a comprendere come aiutare le nuove generazioni, già indifferenti ...