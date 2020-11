Calabria: Bonafede, 'Longo scelta giusta, con lui Stato presente' (Di venerdì 27 novembre 2020) Roma, 27 nov. (Adnkronos) - "La nomina del Prefetto Guido Longo, un uomo che da sempre si è battuto per la legalità e contro la criminalità organizzata, è la scelta giusta per la sanità calabrese. Con questa decisione lo Stato saprà far sentire la sua presenza". Lo scrive su Facebook il Guardasigilli Alfonso Bonafede, capo delegazione del M5S al governo. Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 27 novembre 2020) Roma, 27 nov. (Adnkronos) - "La nomina del Prefetto Guido, un uomo che da sempre si è battuto per la legalità e contro la criminalità organizzata, è laper la sanità calabrese. Con questa decisione losaprà far sentire la sua presenza". Lo scrive su Facebook il Guardasigilli Alfonso, capo delegazione del M5S al governo.

TV7Benevento : Calabria: Bonafede, 'Longo scelta giusta, con lui Stato presente'... - Raffael48420289 : @sandroz_it @serebellardinel solo in Calabria e la Campania dove la metti?? il Lazio con lo scandalo mascherine d… - acro__bat : Morra combatte le mafie? Una balla. M5S ha governo e parlamento in mano. Però Bonafede M5S ha negato l'aula bunk… - PietroDiGianfi : Il narcisista Conte si assume tutta la responsabilità dello schifo che sta avvenendo in Calabria, ma non si dimette… - patriziafrezzat : Mandare a casa 300 mafiosi lei lo chiama fastidio? Ne parli con il suo amico Bonafede testo -

Ultime Notizie dalla rete : Calabria Bonafede Calabria, Bonafede: "Tempo scaduto, definire i compiti di Strada" Adnkronos Calabria: Bonafede, 'Longo scelta giusta, con lui Stato presente'

Roma, 27 nov. (Adnkronos) - "La nomina del Prefetto Guido Longo, un uomo che da sempre si è battuto per la legalità e contro la criminalità organizzata, è la scelta giusta per la sanità calabrese. Con ...

Calabria, il prefetto Guido Longo nuovo commissario alla Sanità

"Il nuovo commissario per la sanità calabrese è il prefetto Guido Longo. Un uomo delle istituzioni, che ha già operato in Calabria, sempre a difesa della legalità", scrive il presidente del Consiglio.

Roma, 27 nov. (Adnkronos) - "La nomina del Prefetto Guido Longo, un uomo che da sempre si è battuto per la legalità e contro la criminalità organizzata, è la scelta giusta per la sanità calabrese. Con ..."Il nuovo commissario per la sanità calabrese è il prefetto Guido Longo. Un uomo delle istituzioni, che ha già operato in Calabria, sempre a difesa della legalità", scrive il presidente del Consiglio.