Borse europee toniche. Piazza Affari inclusa

(Di venerdì 27 novembre 2020) (Teleborsa) – Bilancio positivo per i mercati finanziari del Vecchio Continente, ad eccezione di Londra che resta negativa. Gli acquisti diffusi interessano anche il FTSE MIB, che si muove sulla stessa onda rialzista degli altri listini di Eurolandia. A sostenere il sentiment dei mercati contribuiscono le speranze degli investitori legate alle notizie sui vaccini sperimentali anti Covid. Sul mercato Forex, l’Euro / Dollaro USA continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a +0,1%. Nessuna variazione significativa per l’oro, che scambia sui valori della vigilia a 1.806,5 dollari l’oncia. Lieve calo del petrolio (Light Sweet Crude Oil), che scende a 45,49 dollari per barile. Consolida i livelli della vigilia lo spread, attestandosi a +116 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona allo 0,57%. Tra i listini europei resistente ...