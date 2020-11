Benevento, i convocati di Inzaghi per la Juventus (Di venerdì 27 novembre 2020) In vista della gara di domani contro la Juventus, il tecnico del Benevento, Pippo Inzaghi, ha diramato la lista dei convocati. Queste le scelte: Portieri: Montipò, Manfredini, Gori, Lucatelli.Difensori: Letizia, Caldirola, Maggio, Tuia, Glik, Pastina, Barba.Centrocampisti: Basit, Tello, Improta, Insigne, Ionita, Masella, Hetemaj, Sanogo, Schiattarella.Attaccanti: Lapadula, Caprari, Di Serio, Sau, Moncini. I convocati di Mister Filippo Inzaghi#BeneventoJuventus #SerieATIM #ForzaStrega pic.twitter.com/ZcKCrPBaaj — Benevento Calcio (@bncalcio) November 27, 2020 Foto: instagram personale Benevento L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di venerdì 27 novembre 2020) In vista della gara di domani contro la, il tecnico del, Pippo, ha diramato la lista dei. Queste le scelte: Portieri: Montipò, Manfredini, Gori, Lucatelli.Difensori: Letizia, Caldirola, Maggio, Tuia, Glik, Pastina, Barba.Centrocampisti: Basit, Tello, Improta, Insigne, Ionita, Masella, Hetemaj, Sanogo, Schiattarella.Attaccanti: Lapadula, Caprari, Di Serio, Sau, Moncini. Idi Mister Filippo#SerieATIM #ForzaStrega pic.twitter.com/ZcKCrPBaaj —Calcio (@bncalcio) November 27, 2020 Foto: instagram personaleL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

