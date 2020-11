Bari | incidente | morto 31enne Scontro auto-bicicletta

BariLive : Bari: Ancora un tragico incidente a Bari: scontro auto-bici sulla Statale 16, muore ciclista 31enne - NoiNotizie : #Bari: incidente, morto 31enne - zazoomblog : Carrassi (Bari) – Tragico incidente sulla Statale 16: muore una donna - #Carrassi #(Bari) #Tragico #incidente - MoliPietro : Carrassi (Bari) – Tragico incidente sulla Statale 16: muore una donna - Borderline_24 : #Bari, #Incidente in tangenziale: muore 40enne -

Ultime Notizie dalla rete : Bari incidente

La Gazzetta del Mezzogiorno

L'incidente all'altezza di Torre a Mare, al momento non c'è traccia della vettura coinvolta nell'incidente. Traffico bloccato in direzione Bari.L'incidente è avvenuto in direzione Nord, nei pressi dello svincolo per Torre a Mare. La Polizia sta ricostruento l'accaduto.