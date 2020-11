‘Action day’ nella ‘Terra dei Fuochi’ tra le province di Napoli e Caserta

Leggi su anteprima24

Effettuata ieri nei Comuni di Pozzuoli (Na), Bacoli (Na) e Castel Volturno (Ce) gli "Action day", una operazione di controllo straordinario interforze contro lo smaltimento illecito e i roghi di rifiuti industriali, artigianali e commerciali. Prosegue lo sforzo di repressione e prevenzione dell'abbandono illecito di rifiuti, di utenze domestiche, industriali e agricole, mirato anche alle discariche abusive, secondo la pianificazione autunnale stabilita con il coordinamento della prefettura dicon le questure e con le altre Forze di Polizia delle provincie, in base alla programmazione definita dall'Incaricato per il contrasto del fenomeno dei roghiregione Campania nell'ambito della Cabina di regia "Terra dei Fuochi". Il 26 novembre sono entrati in azione 23 equipaggi per un totale di 58 unità interforze che ...