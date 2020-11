Yara Gambirasio, 10 anni fa la morte. E ora arriva il film sul caso (Di giovedì 26 novembre 2020) Dopo 10 continua ad essere sempre vivo il ricordo della piccola Yara Gambirasio, la 13enne ritrovata morta in un campo 3 mesi dopo la sua scomparsa Sono passati dieci anni… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Sara Fonte su BlogLive.it. Leggi su bloglive (Di giovedì 26 novembre 2020) Dopo 10 continua ad essere sempre vivo il ricordo della piccola, la 13enne ritrovata morta in un campo 3 mesi dopo la sua scomparsa Sono passati dieci… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Sara Fonte su BlogLive.it.

CuoreIschitano : Dieci anni fa la piccola YARA GAMBIRASIO 13 anni uscì di casa per andare in palestra ma non tornò più. Oggi la vogl… - UnioneSarda : #AccaddeOggi: #26 novembre 2010, la scomparsa di #Yara Gambirasio - EFranzoso : RT @CorriereBN: Il papà di Yara Gambirasio: «Diamo futuro ai talenti, ricordando il suo sorriso» ?@Corriere? ?@giulsens? ?@EliSoglio? htt… - EliSoglio : RT @CorriereBN: Il papà di Yara Gambirasio: «Diamo futuro ai talenti, ricordando il suo sorriso» ?@Corriere? ?@giulsens? ?@EliSoglio? htt… - Orialiso : Dieci anni fa. Il caso Yara Gambirasio. Lo speciale di @repubblica -