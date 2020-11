Sci alpino | Marta Bassino | “Una giornata positiva e divertente Sono più che soddisfatta”

Leggi su oasport

(Di giovedì 26 novembre 2020) E’ stata ancora una volta la slovacca Petra Vlhova a fare la voce grossa nella Coppa del Mondo di scifemminile. La slovacca, infatti, ha ottenuto il terzo successo consecutivo, dopo aver vinto i due slalom a Levi (Finlandia). Vhlova, infatti, si è imposta anche nel parallelo di oggi sulle nevi di Lech (Austria), battendo nell’ultimo l’americana Paula Moltzan, al suo primo podio della carriera in Coppa del Mondo. Con questo risultato l’atleta conferma la propria leadership in classifica generale. Quarti di finale fatali invece per. La piemontese è stata sconfitta proprio dalla citata Moltzan per soli 8 centesimi, dopo che aveva chiuso la prima manche in vantaggio di 22 centesimi. La nativa di Cuneo ha comunque ottenuto punti importanti per la classifica generale, chiudendo al quinto posto battendo prima l’austriaca ...