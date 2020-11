Politano: “Oggi era dura stare sul pezzo. Proveremo a vincere qualcosa per Diego” (Di venerdì 27 novembre 2020) L’esterno d’attacco del Napoli, Matteo Politano, dopo la vittoria contro il Rijeka è intervenuto ai microfoni di Sky Sport: “Oggi era difficile vincere e giocare. Peccato per il primo gol, ci tenevo a dedicarglielo, non mancheranno occasioni. Su cosa dobbiamo migliorare? Nel fraseggio. Non dobbiamo perdere palle banali, come fatto nel primo tempo in cui abbiamo rischiato di prendere 2-3 contropiedi. Specialmente con la Roma domenica dovremo fare attenzione. E’ un momento difficile, ma dobbiamo essere bravi tutti, noi giocatori e la gente, a portare a casa un trofeo da dedicare a Diego”. Foto: Twitter Napoli L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di venerdì 27 novembre 2020) L’esterno d’attacco del Napoli, Matteo, dopo la vittoria contro il Rijeka è intervenuto ai microfoni di Sky Sport:era difficilee giocare. Peccato per il primo gol, ci tenevo a dedicarglielo, non mancheranno occasioni. Su cosa dobbiamo migliorare? Nel fraseggio. Non dobbiamo perdere palle banali, come fatto nel primo tempo in cui abbiamo rischiato di prendere 2-3 contropiedi. Specialmente con la Roma domenica dovremo fare attenzione. E’ un momento difficile, ma dobbiamo essere bravi tutti, noi giocatori e la gente, a portare a casa un trofeo da dedicare a. Foto: Twitter Napoli L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

SeEarn : POLITANO A SKY: “DIFFICILE GIOCARE OGGI: VOGLIAMO VINCERE E DEDICARE UN TROFEO A DIEGO…” #Politano #intervista… - NCN_it : POLITANO A SKY: “DIFFICILE GIOCARE OGGI: VOGLIAMO VINCERE E DEDICARE UN TROFEO A DIEGO…” #Politano #intervista… - _SiGonfiaLaRete : Politano a Sky: “Difficile trovare la concentrazione, oggi. Contro la Roma non dobbiamo…” ?? - sportface2016 : #Napoli, #Politano: 'Oggi giocavamo in un giorno triste. Dobbiamo migliorare in alcuni aspetti' - MondoNapoli : Politano a Sky: 'Oggi giornata triste. Vinciamo un trofeo e dedichiamolo a Diego!' - -

Ultime Notizie dalla rete : Politano “Oggi Ospina, voto 9: "E nnunn'aggio esaggerato" IlNapolista