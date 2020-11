Per Maradona un'immensa adunanza di popolo davanti alla camera ardente a Buenos Aires, senza distanziamento (Di giovedì 26 novembre 2020) La camera ardente del campione è stata allestita nel palazzo presidenziale, la Casa Rosada. Nessun distanziamento e incidenti con la polizia per la troppa calca di tifosi Leggi su tg.la7 (Di giovedì 26 novembre 2020) Ladel campione è stata allestita nel palazzo presidenziale, la Casa Rosada. Nessune incidenti con la polizia per la troppa calca di tifosi

pisto_gol : Discutere dei difetti dell’uomo non può sminuire il Campione: da Leonardo Da Vinci a Caravaggio, da Charlie Chaplin… - welikeduel : Il cartoon di @makkox per Diego Armando #Maradona #propagandalive - marcoconterio : Un momento di una sacralità profonda. Haka degli #AllBlacks per accompagnare #Maradona nell'ultimo viaggio 'Questo… - MarioBocchio : La #Haka degli #AllBlacks per #Maradona - cerasottide : Giusto per precisare, quando parli di Maradona bacia per terra, ma quando parli di Napoli lavati la bocca, vedo gra… -