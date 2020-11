Pagelle Sampdoria Genoa | Scamacca e Verre artisti | male Leris VOTI

(Di giovedì 26 novembre 2020) I top e flop e iai protagonisti del match valido per il 4° turno della Coppa Italia 2020/21:(Inviato allo stadio Ferraris) – Ledei protagonisti del match tra, valido per il 4° turno della Coppa Italia 2020/2021. TOP:) FLOP:(4-5-1): Audero 6; Bereszynski 5.5, Yoshida 5, Tonelli 5 (86? Candreva sv), Augello 5.5;5 (73? Damsgaard sv), Adrien Silva 5.5 (77? Ekdal 5.5), Thorsby 6,7, Jankto 6; La Gumina 6 (86? Gabbiadini 6). Allenatore: Ranieri 5.(3-5-2): Marchetti 6.5; Goldaniga 6, Zapata 6.5, ...

Le pagelle e il tabellino di Sampdoria-Genoa, match valevole per il quarto turno di Coppa Italia 2020/2021, in cui i rossoblu guidati da Rolando Maran ribaltano 3-1 i blucerchiati grazie alla doppiett ...Sampdoria Genoa, le pagelle del derby: Verre è l’unica nota positiva dei blucerchiati, Leris è disastroso. Audero 6 – Primo tempo da spettatore per il portiere italo-indones ...