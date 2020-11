Morte di Maradona, secondo l'autopsia la causa è un'insufficienza cardiaca acuta (Di giovedì 26 novembre 2020) Diffusi dai medici legali un referto con i risultati dell'autopsia avvenuta sul corpo di Diego Armando Maradona. Gli esami, realizzati ieri sera nell'Ospedale di San Fernando, in provincia di Buenos ... Leggi su globalist (Di giovedì 26 novembre 2020) Diffusi dai medici legali un referto con i risultati dell'avvenuta sul corpo di Diego Armando. Gli esami, realizzati ieri sera nell'Ospedale di San Fernando, in provincia di Buenos ...

Gazzetta_it : La #primapagina di oggi HO VISTO MARADONA La morte del dio del calcio 1960-2020 #maradona #Ad10s #gazzetta… - Inter : ?? | RICORDO Il messaggio del club nerazzurro per Diego Armando Maradona, scomparso oggi all'età di 60 anni ?? - vaticannews_it : #25novembre #PapaFrancesco 'è informato della morte di Diego #Maradona, ripensa con affetto alle occasioni di incon… - susydigennaro : RT @napolimagazine: VIDEO DAL BRASILE - A Rio de Janeiro cala il silenzio alla notizia della morte di Diego Maradona - _sammee__ : Non credo che la morte di Maradona abbia oscurato la giornata contro la violenza sulle donne. Il 25 novembre non è… -