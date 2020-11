Monitoraggio Gimbe | i contagi e ricoveri rallentano ma gli ospedali sono ancora sotto forte stress | quasi 5 mila morti in una settimana

(Di giovedì 26 novembre 2020) Ille della Fondazioneconfermail trend di rallentamento dell’epidemia da Covid-19. Nel periodo che va dal 18 al 24 novembrestati 216.950 i nuovi casi registrati contro i 242.609 dell’ultimo report. Il rallentamento si è verificato anche a fronte di una riduzione dei tamponi effettuati: 778.765 contro i precedenti 854.626. L’alleggerimento delle percentuali si è verificato anche anche per il tasso di incidenza, e cioè il rapporto tra casi positivi e casi testati: i dati dell’ultimo report registrano il 27,9% di incidenza contro il 28, 4% delprecedente. FONDAZIONEI nuovi casi giornalieri di infezione da Coronavirus in Italia a partire dal 1 settembre 2020.in calo ma ...

L’European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC) mette in guardia sui rischi di revocare le misure restrittive: secondo i modelli predittivi appena pubblicati una loro revoca il 7 o il 21 d ...L'allarme arriva anche dal Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie: servono scelte coraggiose anche se impopolari.