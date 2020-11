Laura Pausini non sa cos’è una notizia (Di giovedì 26 novembre 2020) Ieri, mercoledì 25 novembre, è stata la Giornata internazionale contro la violenza sulle donne. Eventi e approfondimenti hanno raccontato di come questo sia un tema di stretta attualità e, purtroppo, quotidianità. E proprio ieri in Italia ci sono stati altri due femminicidi: uno in provincia di Padova e uno in provincia di Catanzaro. Due episodi che sono stati trattati da molti (quasi tutti) i media, compresi tutti gli approfondimenti dedicati a questa Giornata. Poi, nel tardo pomeriggio, dall’Argentina è arrivata la notizia della morte di Diego Armando Maradona e, come inevitabile, l’attenzione dei media (e dei social) è stata catalizzata da questo evento. Ma Laura Pausini su morte Maradona parte all’assalto e critica chi ha dedicato spazio al decesso del campione argentino, togliendolo al tema della violenza sulle donne. LEGGI ANCHE ... Leggi su giornalettismo (Di giovedì 26 novembre 2020) Ieri, mercoledì 25 novembre, è stata la Giornata internazionale contro la violenza sulle donne. Eventi e approfondimenti hanno raccontato di come questo sia un tema di stretta attualità e, purtroppo, quotidianità. E proprio ieri in Italia ci sono stati altri due femminicidi: uno in provincia di Padova e uno in provincia di Catanzaro. Due episodi che sono stati trattati da molti (quasi tutti) i media, compresi tutti gli approfondimenti dedicati a questa Giornata. Poi, nel tardo pomeriggio, dall’Argentina è arrivata ladella morte di Diego Armando Maradona e, come inevitabile, l’attenzione dei media (e dei social) è stata catalizzata da questo evento. Masu morte Maradona parte all’assalto e critica chi ha dedicato spazio al decesso del campione argentino, togliendolo al tema della violenza sulle donne. LEGGI ANCHE ...

therealcix : RT @matteovagabond: @perchetendenza Penso che Imen Jane si sia spiegata meglio di Laura Pausini che intendeva comunque la stessa cosa https… - Sunflowersfan : RT @perchetendenza: 'Laura Pausini': Per questo commento su Instagram - gvdix9 : RT @matteovagabond: @perchetendenza Penso che Imen Jane si sia spiegata meglio di Laura Pausini che intendeva comunque la stessa cosa https… - therealcix : laura pausini ha ragione punto non accetto altre idee/opinioni - TiniMaino : RT @perchetendenza: 'Laura Pausini': Per questo commento su Instagram -

Ultime Notizie dalla rete : Laura Pausini Laura Pausini mostra il backstage di Io sì Sky Tg24 Più che Sfera Ebbasta Andrea Bocelli: è lui che porta l’Italia in testa alle classifiche Usa

in foto: Andrea Bocelli (ph Giovanni De Sandre) Billboard notifica che Andrea Bocelli guadagna ancora una volta la top 10 degli album più venduti degli Usa. Il tenore italiano co ...

Il ballo a scuola con la compagna sorda Tutti insieme cantano nella lingua dei segni

Succede alla quarta elementare dell’istituto Leopardi. E il video diventa virale sul web. "Non ci aspettavamo un successo così" ...

in foto: Andrea Bocelli (ph Giovanni De Sandre) Billboard notifica che Andrea Bocelli guadagna ancora una volta la top 10 degli album più venduti degli Usa. Il tenore italiano co ...Succede alla quarta elementare dell’istituto Leopardi. E il video diventa virale sul web. "Non ci aspettavamo un successo così" ...