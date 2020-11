Inter, Sensi è tornato: per Conte può essere importante (Di giovedì 26 novembre 2020) Stefano Sensi è tornato in campo contro il Real Madrid dopo l’infortunio Dopo l’ennesimo infortunio della sua esperienza all’Inter, Stefano Sensi è tornato in campo in Champions League contro il Real Madrid. Per l’ex Sassuolo 12 minuti in campo al posto di Gagliardini. La partita era già instradata con il 2-0 dei Blancos, ma è comunque servita al centrocampista per riassaporare il campo. Quello di Sensi, come riportato dal Corriere dello Sport, sarà un recupero importante per Antonio Conte che potrà così effettuare più rotazioni a centrocampo. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di giovedì 26 novembre 2020) Stefanoin campo contro il Real Madrid dopo l’infortunio Dopo l’ennesimo infortunio della sua esperienza all’, Stefanoin campo in Champions League contro il Real Madrid. Per l’ex Sassuolo 12 minuti in campo al posto di Gagliardini. La partita era già instradata con il 2-0 dei Blancos, ma è comunque servita al centrocampista per riassaporare il campo. Quello di, come riportato dal Corriere dello Sport, sarà un recuperoper Antonioche potrà così effettuare più rotazioni a centrocampo. Leggi su Calcionews24.com

Inter : A disposizione: 35 Stankovic, 97 Radu, 7 Sanchez, 12 Sensi, 13 Ranocchia, 14 Perisic, 24 Eriksen, 33 D'Ambrosio, 3… - Inter : ?? | SOSTITUZIONE 78' - Quarto cambio per Conte: torna in campo #Sensi che prende il posto di #Gagliardini… - MatteoBarzaghi : Inter: Sensi ha ripreso a fare parte del lavoro con la squadra. Real Madrid: Benzema si allena ancora a parte e a q… - Paolov58 : @Raffael31784437 @Inter Mi sembra che tu di calcio ne mangi proprio poco: vendere Barella e Sensi? per altri nomi s… - RoccoDigi : @nicodipas9 @FrancescaCphoto Per il bene suo e per il bene dell'Inter Conte domenica dovrebbe cambiare modulo. Ma c… -

Ultime Notizie dalla rete : Inter Sensi Inter: Sensi e l'abbraccio con Lautaro VIDEO Calciomercato.com Bonolis: "Tifare Inter è divertente, meno essere della Juve"

Le parole del conduttore: "La gioia più bella, per quanto vissuta altrove e in modo insolito, è stato il Triplete" ...

Intercettazioni digitali e garanzia di libertà: stiamo procedendo verso la giusta direzione?

Diventa autore di Diritto.it Scopri di più! Ti potrebbe interessare anche La Cassazione chiarisce in che modo è applicabile l’art. 231, c. 2, c.p.: vediamo come di Di Tullio D'Elisiis Antonio 1 ottobr ...

Le parole del conduttore: "La gioia più bella, per quanto vissuta altrove e in modo insolito, è stato il Triplete" ...Diventa autore di Diritto.it Scopri di più! Ti potrebbe interessare anche La Cassazione chiarisce in che modo è applicabile l’art. 231, c. 2, c.p.: vediamo come di Di Tullio D'Elisiis Antonio 1 ottobr ...