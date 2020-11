Il paradiso delle Signore e Un Posto al Sole: anticipazioni oggi 26 novembre (Di giovedì 26 novembre 2020) anticipazioni e trame de Il paradiso delle Signore e Un Posto al Sole del 26 novembre. Salvatore rompe l’amicizia con Marcello. Roberta scoprirà dalle sue amiche che il suo amato ha deciso di seguirlo a Bologna…Rossella deve fare delle scelte. Nel privato, potrebbe vivere un ritorno di fiamma con Patrizio. All’università chiederà o no la tesi al professor Volpicelli? Il paradiso delle Signore: anticipazioni 26 novembre Articolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna (Di giovedì 26 novembre 2020)e trame de Ile Unaldel 26. Salvatore rompe l’amicizia con Marcello. Roberta scoprirà dalle sue amiche che il suo amato ha deciso di seguirlo a Bologna…Rossella deve farescelte. Nel privato, potrebbe vivere un ritorno di fiamma con Patrizio. All’università chiederà o no la tesi al professor Volpicelli? Il26Articolo completo: dal blog SoloDonna

