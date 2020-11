Fitto si è dimesso dal Consiglio regionale pugliese | al suo posto Conserva della Lega

Leggi su dire

(Di giovedì 26 novembre 2020) BARI – Si è dimesso nella tarda serata di ieri Raffaele Fitto, ex candidato alla presidenza della Regione per il centrodestra ed eurodeputato di Fratelli di Italia, dal Consiglio regionale pugliese che si riunisce per la prima volta oggi sancendo l'avvio della 11esima legislatura. Al suo posto subentrerà Giacomo Conserva, esponete della Lega eletto a Taranto. Intanto, per l'avvio dei lavori del parlamentino pugliese non è più stata allestita la postazione sanitaria dove i consiglieri regionali avrebbero potuto sottoporsi a test prima di accedere all'Aula. Nella seduta odierna, oltre al giuramento del presidente della giunta e alla esposizione delle linee programmatiche, saranno eletti presidente e ufficio di presidenza. In pole l'ex assessora regionale al Turismo Loredana Capone (Pd). Suo vice potrebbe diventare Cristian Casili del M5S. Se così sarà, è probabile che verrà ufficializzato l'ingresso in giunta dei pentastellati (Rosa Barone diventerebbe assessora al Welfare) e nascerebbe il primo governo regionale giallo-rosso, riflesso dell'esecutivo Conte.