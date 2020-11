Final Fantasy XVI riceverà interessanti novità nel 2021

(Di giovedì 26 novembre 2020) L'account Twitter ufficiale diXVI ha ribadito che nuove informazioni arriveranno nel. In effetti, questo già lo sapevamo, ma questa ulteriore conferma rassicura i fan del fatto che i lavori sul nuovo capitolo stanno procedendo bene. Square Enix ha affermato sin dall'annuncio del gioco durante la presentazione di PS5 che nuovi dettagli sarebbero arrivati ??nelXVI non ha una data di uscita e, forse, tra lein arrivo potrebbe esserci proprio la data di lancio. Entrambi gli account Twitter diXVI hanno condiviso lo stesso tweet, ripubblicando il trailer di presentazione e citando nuove informazioni in arrivo nel. Leggi altro...

PianoSheetLove : Final Fantasy XV - NOX AETERNA (FF15 PS4 GAME) - 2d3f_General : RT @Rule34T: Tifa Lockhart (Aromasensei) [Final Fantasy VII]#Rule34 #hentai - DigitalDead : Vale a pena esse Final Fantasy VII Remake? -

Ultime Notizie dalla rete : Final Fantasy

vigamusmagazine

In un’intervista rilasciata a Famitsu nelle scorse ore, Naoki Yoshida, producer e director di Final Fantasy 14, ha affermato che l’imminente patch 5.4 di Shadowbringers sarà la più grande di sempre pe ...Come oramai di consueto, il team di Final Fantasy XIV si è congratulato tramite Twitter con Blizzardd per il lancio della nuova espansione di World of ...