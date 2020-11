E’ morta la mamma di Asia Argento (Di giovedì 26 novembre 2020) E’ stata Asia Argento con un messaggio sui social ad annunciare la morte della sua mamma. Un grande dolore per l’attrice che ha scelto di dire addio a sua mamma, anche sui social, con delle bellissime immagini. Foto di famiglia con le quali Asia sceglie di dire addio alla sua mamma adorata. Daria Nicolodi, attrice e sceneggiatrice nata a Firenze il 19 giugno del 1950, si è spenta poche ore fa a 70 anni. Tra Asia e la sua mamma c’è stato un rapporto sempre molto forte caratterizzato anche da alti e bassi. Di recente non possiamo dimenticare il commento della Nicolodi che non aveva gradito la relazione tra sua figlia e Fabrizio Corona, ad esempio. Oggi però c’è spazio solo per il dolore e per tutto il bene che ci può essere tra una madre e una ... Leggi su ultimenotizieflash (Di giovedì 26 novembre 2020) E’ statacon un messaggio sui social ad annunciare la morte della sua. Un grande dolore per l’attrice che ha scelto di dire addio a sua, anche sui social, con delle bellissime immagini. Foto di famiglia con le qualisceglie di dire addio alla suaadorata. Daria Nicolodi, attrice e sceneggiatrice nata a Firenze il 19 giugno del 1950, si è spenta poche ore fa a 70 anni. Trae la suac’è stato un rapporto sempre molto forte caratterizzato anche da alti e bassi. Di recente non possiamo dimenticare il commento della Nicolodi che non aveva gradito la relazione tra sua figlia e Fabrizio Corona, ad esempio. Oggi però c’è spazio solo per il dolore e per tutto il bene che ci può essere tra una madre e una ...

Corriere : È morta Daria Nicolodi, mamma di Asia Argento e icona di «Profondo rosso» - TgLa7 : E' morta #DariaNicolodi, attrice, sceneggiatrice icona di #ProfondoRosso. Ex moglie di #DarioArgento e mamma di… - fanpage : Ultim'ora È morta Daria Nicolodi, madre di Asia Argento. - jumping_dan : RT @TgLa7: E' morta #DariaNicolodi, attrice, sceneggiatrice icona di #ProfondoRosso. Ex moglie di #DarioArgento e mamma di #Asia https://t.… - rcarangelo : RT @TgLa7: E' morta #DariaNicolodi, attrice, sceneggiatrice icona di #ProfondoRosso. Ex moglie di #DarioArgento e mamma di #Asia https://t.… -