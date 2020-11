Covid: in arrivo il patentino per spostarsi? (Di giovedì 26 novembre 2020) Secondo il piano strategico per la vaccinazione anti-Covid che verrà presentato il 2 dicembre da Roberto Speranza insieme al vaccino dovrebbe arrivare un patentino, essenziale per spostarsi in Italia e all’esterno. Da gennaio si dovrebbe partire con le vaccinazioni. Si inizierà con il vaccino di Pfizer, i cui 3,4 milioni di dosi saranno distribuite in 300 ospedali e Rsa. Secondo il Piano strategico per la vaccinazione che il Ministro Articolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna (Di giovedì 26 novembre 2020) Secondo il piano strategico per la vaccinazione anti-che verrà presentato il 2 dicembre da Roberto Speranza insieme al vaccino dovrebbe arrivare un, essenziale perin Italia e all’esterno. Da gennaio si dovrebbe partire con le vaccinazioni. Si inizierà con il vaccino di Pfizer, i cui 3,4 milioni di dosi saranno distribuite in 300 ospedali e Rsa. Secondo il Piano strategico per la vaccinazione che il Ministro Articolo completo: dal blog SoloDonna

NicolaPorro : L’arrivo del #vaccino sarà la nostra salvezza. Servirà non solo a sconfiggere il #Covid_19 ma anche a renderci immu… - mattino5 : In arrivo il nuovo DPCM natalizio: 'Abbiamo detto per sei mesi che bisognava convivere con il #covid e ora siamo an… - valigiablu : COVID-19, tre vaccini in dirittura d’arrivo. Sono sicuri? Come funzionano le autorizzazioni? | @_Arlon… - albertopletti : @SenatoreMonti L'EU ha cambiato passo per le pressioni esterne, cioè per la situazione internazionale soprattutto i… - COVIDbot_ITA : RT @Viminale: #Lamorgese al #MED2020: migrazioni, flussi in crescita e #Covid_19 aumentano la pressione sui Paesi Ue di primo arrivo. Neces… -