Coronavirus: iniziata riunione Conte-capi delegazione (Di giovedì 26 novembre 2020) Roma, 26 nov. (Adnkronos) - E' iniziata a Palazzo Chigi la riunione tra il premier Giuseppe Conte e i capi delegazione delle forze di maggioranza, presente anche il sottosegretario alla presidenza del Consiglio, Riccardo Fraccaro. Sul tavolo le misure anti-Covid da adottare in vista della scadenza dell'ultimo Dpcm e dell'arrivo delle festività natalizie. Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 26 novembre 2020) Roma, 26 nov. (Adnkronos) - E'a Palazzo Chigi latra il premier Giuseppee idelle forze di maggioranza, presente anche il sottosegretario alla presidenza del Consiglio, Riccardo Fraccaro. Sul tavolo le misure anti-Covid da adottare in vista della scadenza dell'ultimo Dpcm e dell'arrivo delle festività natalizie.

TV7Benevento : Coronavirus: iniziata riunione Conte-capi delegazione... - TgrRai : RT @TgrRaiFVG: In Consiglio Regionale FVG convergenza bipartisan su aiuti alle imprese. Iniziata in Commissione la discussione sul disegno… - TgrRaiFVG : In Consiglio Regionale FVG convergenza bipartisan su aiuti alle imprese. Iniziata in Commissione la discussione sul… - FedAlimentare : RT @copernicani: Iniziata la diretta su Agrifood e innovazione in tempi di Coronavirus. #DialoghiCopernicani con Ivano Vacondio, presidente… - kilo965 : RT @copernicani: Iniziata la diretta su Agrifood e innovazione in tempi di Coronavirus. #DialoghiCopernicani con Ivano Vacondio, presidente… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus iniziata Coronavirus, iniziata a Crotone la campagna di screening gratuito con tamponi rapidi Il Crotonese Coronavirus: iniziata riunione Conte-capi delegazione

Roma, 26 nov. (Adnkronos) - E' iniziata a Palazzo Chigi la riunione tra il premier Giuseppe Conte e i capi delegazione delle forze di maggioranza, ...

Coronavirus Toscana, i dati di oggi sui contagi: calano i ricoveri, tanti guariti

Dal bollettino ufficiale della Regione Toscana del 26 novembre sull'andamento del Covid. Lieve risalita del rapporto positivi/tamponi ...

Roma, 26 nov. (Adnkronos) - E' iniziata a Palazzo Chigi la riunione tra il premier Giuseppe Conte e i capi delegazione delle forze di maggioranza, ...Dal bollettino ufficiale della Regione Toscana del 26 novembre sull'andamento del Covid. Lieve risalita del rapporto positivi/tamponi ...