Casi Genovese e Grillo: le ultime generazioni non sono immuni agli stereotipi di genere (Di giovedì 26 novembre 2020) Chi immaginava che la Generazione Y, cioè i Millennials, e Z avrebbero mostrato qualche passo in avanti nella questione di genere e nella considerazione della donna dovrà ricredersi. Appena qualche mese fa lo studio Gap 2020 del Cnr-Irpps aveva mostrato un’accentuata stereotipia di studenti e studentesse italiane delle scuole superiori. Per esempio, quattro adolescenti su dieci ritengono che l’uomo debba mantenere la famiglia – e anche il 25% delle ragazze – e uno su quattro che l’uomo debba “comandare” in casa. Non basta: un maschio su cinque pensa che il tradimento femminile sia più grave di quello maschile, che il 31% delle studentesse subisce insulti per l’aspetto fisico contro il 17% dei ragazzi e che almeno una adolescente su dieci viene offesa in quanto donna. Se speravamo insomma che il quadro migliorasse verso una più profonda sensibilità e ... Leggi su wired (Di giovedì 26 novembre 2020) Chi immaginava che la Generazione Y, cioè i Millennials, e Z avrebbero mostrato qualche passo in avanti nella questione die nella considerazione della donna dovrà ricredersi. Appena qualche mese fa lo studio Gap 2020 del Cnr-Irpps aveva mostrato un’accentuataa di studenti e studentesse italiane delle scuole superiori. Per esempio, quattro adolescenti su dieci ritengono che l’uomo debba mantenere la famiglia – e anche il 25% delle ragazze – e uno su quattro che l’uomo debba “comandare” in casa. Non basta: un maschio su cinque pensa che il tradimento femminile sia più grave di quello maschile, che il 31% delle studentesse subisce insulti per l’aspetto fisico contro il 17% dei ragazzi e che almeno una adolescente su dieci viene offesa in quanto donna. Se speravamo insomma che il quadro migliorasse verso una più profonda sensibilità e ...

chococherry_13 : RT @artbymars: comunque la storia di alberto genovese è agghiacciante, mi chiedo quanto tempo ci vorrà ancora per instaurare una sedia elet… - luigibartolucci : Non mi piace il modo di esprimersi di feltri ma relativamente al caso #genovese è indubbio che alla base di quasi l… - giuuuuuuuuuuuul : RT @artbymars: comunque la storia di alberto genovese è agghiacciante, mi chiedo quanto tempo ci vorrà ancora per instaurare una sedia elet… - giuuuuuuuuuuuul : RT @waaaanky_: discutere con persone che pensano che la ragazza della questione di alberto genovese se la sia andata a cercare è una delle… - adachiaracurti1 : RT @artbymars: comunque la storia di alberto genovese è agghiacciante, mi chiedo quanto tempo ci vorrà ancora per instaurare una sedia elet… -